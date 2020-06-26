Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
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Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak

Üsküdar Üniversitesi'nin Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde düzenlediği toplantıda, 2020 yılında oluşması muhtemel yeni salgın hakkında bilgiler verildi. Programda konuşan Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, "Kovid-20 bangır bangır geliyor. Bu psikiyatrik hastalıklar olacak" dedi.

26.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:14

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1987'de ilan edilen 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde Üsküdar Üniversitesi akademisyenleri, Kovid-19 sürecinde uyuşturucu kaçakçılığı sürecini masaya yatırdı.

Salgın sürecinde dünya genelinde uyuşturucu kaçakçılığında yaşanan gelişmeler, salgın ile mücadelenin yasadışı piyasaya etkileri, salgının bağımlılık üzerindeki etkileri ve madde kullanıcılarının davranış modellerinin tartışıldığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Yardımcısı ve BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy'la Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz konuşma yaptı.

"KOVİD-20 BANGIR BANGIR GELİYOR"

Programda dikkat çeken bir konuya değinen Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, "Kovid-19'u geçirdik ama Kovid-20 bangır bangır geliyor. Bu psikiyatrik hastalıkların salgını olacak. Çünkü hastalarımız yardım alamadılar, ilaçlarına ulaşamadılar. Ben alanda çalışan bir insan olarak söylüyorum; alkol miktarı gerçekten arttı. Çok kolay ulaşılabiliyor olması ve stres oluştuğunda zorluklarla baş etmenin en kolay yollarından biri alkol almak oldu. Bu sebeplerden ötürü alkol kullanımı arttı. Bütün dünyada bu böyle" dedi.

Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak

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