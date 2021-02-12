Türk bayraklı cuma mesajları: En güzel, yeni, resimli, yazılı cuma mesajları! Ayetli, hadisli mesajlar...
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Türk bayraklı cuma mesajları: En güzel, yeni, resimli, yazılı cuma mesajları! Ayetli, hadisli mesajlar...

12.02.2021 09:32 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:48
Türk bayraklı cuma mesajları: En güzel, yeni, resimli, yazılı cuma mesajları! Ayetli, hadisli mesajlar...

Hayırlı Cumalar! En güzel resimli anlamlı kısa ve öz cuma mesajlarını sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Twiter üzerinden gönderin. Birbiirnden anlam dolu cuma sözleri de haberimizde yer alıyor. Yazılı, sözlü, anlamlı ve hadisli cuma mesajları bu hafta da araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, 12 Şubat Cuma mesajları...

Mübarek cuma günü geldi, Müminler camilerde saf tutacak. Ekim ayı en güzel resimli cuma mesajları araştırılıyor. Haftanın bayramı cuma günü yine sosyal medya üzerinden ve SMS ile resimli ve yazılı cuma mesajları gönderilip, paylaşılıyor. Allah (c.c.)'ın Müslümanlara armağanı cuma günü, bol bol ibadet edilir.

12 ŞUBAT CUMA MESAJLARI

"Herhangi biriniz, 'Rabbime kaç defa duâ ettim de duamı kabul etmedi' diyerek acele etmedikçe duası kabul edilir." (Buhârî, Daavât 22)

Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

YAZILI HADİSLİ VE DUALI CUMA MESAJLARI

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Türk bayraklı cuma mesajları: En güzel, yeni, resimli cuma mesajları! Ayetli, hadisli mesajlar...
Türk bayraklı cuma mesajları: En güzel, yeni, resimli cuma mesajları! Ayetli, hadisli mesajlar...
Türk bayraklı cuma mesajları: En güzel, yeni, resimli cuma mesajları! Ayetli, hadisli mesajlar...

TÜRK BAYRAKLI CUMA MESAJLARI

Türk bayraklı cuma mesajları: En güzel, yeni, resimli cuma mesajları! Ayetli, hadisli mesajlar...
Türk bayraklı cuma mesajları: En güzel, yeni, resimli cuma mesajları! Ayetli, hadisli mesajlar...
Türk bayraklı cuma mesajları: En güzel, yeni, resimli cuma mesajları! Ayetli, hadisli mesajlar...
Türk bayraklı cuma mesajları: En güzel, yeni, resimli cuma mesajları! Ayetli, hadisli mesajlar...
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