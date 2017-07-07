Türk Bayrağıyla 15 Temmuz Şehitleri İçin Ankara'ya Yürüyor

Beyşehir ilçesinde bulunan 63 yaşındaki Osman Koç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak ve darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara'ya ulaşmak için yollara düştü.



Koç, ilçe meydanında gazetecilere yaptığı açıklamada, rüyasında gördüğü şehit astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için daha önce Burdur'dan yaya olarak Niğde'ye gittiğini söyledi.



15 Temmuz'un yıl dönümünün yaklaştığını ve şehitleri anmak için Beyşehir'den Ankara'ya yürüyeceğini ifade eden Koç, şöyle konuştu:



"15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak için Türk bayrağıyla tek başıma Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Her gün yaklaşık 40-50 kilometre yürüyerek 15 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmayı hedefliyorum. Vatandaşlarımız yürüyüş güzergahı üzerinde beni gördüklerinde ilgi gösteriyorlar, destek veriyorlar, tebrik ediyorlar."



Ankara'da kabul ederse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmeyi çok arzu ettiğini ifade eden Koç, Ankara'ya ulaştığında 15 Temmuz'un bomba atılan simge yerleri olan Özel Harekat Komutanlığı ve TBMM'yi de ziyaret edeceğini kaydetti.



Açıklamanın ardından Koç, ilçeden ayrıldı.