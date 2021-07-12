TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN TUTUKLANDI
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TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İranlı Zohreh Momeni adlı kadın "Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İranlı Zohreh Momeni adlı kadın "Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyunda meydana geldi. İddiaya göre İran Uyruklu Zohreh Momeni restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı. Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen İran uyruklu Zohreh Momeni "Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.

TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN TUTUKLANDI
TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN TUTUKLANDI
TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN TUTUKLANDI
TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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