Türk bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde dalgalanacak
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Türk bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde dalgalanacak

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | Güncel

Türk bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde dalgalanacak İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı ile buluşacak.

Türk bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde dalgalanacak

İSTANBUL - İstanbul'un Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı ile buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törende, devasa Türk Bayrağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göndere çekilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği proje kapsamında, Türkiye'nin en uzun bayrak direği İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne dikildi. Bakanlık tarafından, 31 Ocak 2021 tarihinde yapımına başlanan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı ile buluşacak. Bakan Karaismailoğlu'nun katılacağı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk Bayrağı göndere çekilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıldönümünde göndere çekilecek olan devasa Türk Bayrağı İstanbul'un birçok noktasından da görülebilecek. Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yapılması ile işlevsizleşen ve görüntü kirliliği oluşturan antenlerin söküldüğü alana dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bin metrekarelik Türk bayrağı ile buluşacak. Türk Bayrağı İstanbul semalarında gururla dalgalanırken, İstanbul'un siluetine anlam katacak.

Türk bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde dalgalanacak
Türk bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde dalgalanacak
Türk bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde dalgalanacak
Türk bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde dalgalanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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