Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti Son dönemde Youtube kanalından yaptığı yayınlarla gündeme gelen gazeteci Cüneyt Özdemir, bu kez kanalında kendisini konuk etti. Türk basın tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyan yayında Özdemir, hem sordu hem cevapladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde Youtube kanalından yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken gazeteci Cüneyt Özdemir, bu sefer izleyenlere büyük bir sürpriz yaptı. Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti.

KENDİ SORDU KENDİ CEVAPLADI

Türk basın tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyan yayında Cüneyt Özdemir, kendi sorduğu sorulara yine kendisi cevap verdi. Özdemir kendi sorduğu soruları yine kendisi cevaplamasının ardından ortaya ilginç görüntüler çıktı.

"FETÖCÜ MÜYÜM?"

Cüneyt Özdemir, hakkında çıkan "Pensilvanya'ya gitti. Fetullah Gülen'in elini öptüğü ve saat hediye edildiği" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar bir kısmı CHP'li belediyelerin finanse ettiği, sahibinin kim olduğu pek bilinmeyen kanallarda çalışan adamların iftiralarıdır. Ben Pensilvanya'ya gittim. Ben bununla ilgili Radikal'de ayrıntılı bir yazı yazdım. Gazeteci olduğum için gittim. 'Gülen Cüneyt Özdemir'e saat aldı' iddiası, sonradan çok pişman olan genç bir gazeteci arkadaşımın iftirasıdır" dedi.

"SİZ KAÇTINIZ MI? ABD'YE NİYE GİTTİNİZ?"

Özdemir, yine birçok basın yayın organına yansıyan "Cüneyt Özdemir ABD'ye kaçtı. Türkiye'ye dönemiyor" iddalarına ilişkin ise şunları söyledi:

Ben bir yere kaçmadım. Eşimin işi nedeniyle 4,5 yıldır ABD'de yaşıyoruz. Daha önce İngiltere'de yaşamıştım. Geldik Türkiye'ye yine iç siyaset konuşup duruyoruz. Bu siyasetin içinde olmak beni rahatsız ediyor ama burası da bizim vatanımız. Şimdi tamamen döndüm.