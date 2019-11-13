Türk balet Fransız dansçılara eğitim verecek

13.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:12

Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) eski baş baletlerinden Bahri Gürcan, Fransa'da genç dansçılara eğitim vermeye hazırlanıyor.

Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın önemli bale topluluklarından La Junior Company'nin sanat yönetmeni François Mauduit'ten, 18-22 Kasım'da genç balerin ve baletlere yönelik hazırlanan "master class" programına katılması için davet aldığını belirtti.

Balede "master class" programlarının büyük önem taşıdığını ve alanında isim yapmış dansçıların bu tür programlara çağırıldığını söyleyen Bahri Gürcan, 5 gün sürecek eğitimin Toulouse kentindeki La Junior Company'de yapılacağını kaydetti.

Türkiye'den şu ana kadar az sayıda dansçının yurt dışındaki bu programlara katılmak için davet aldığına işaret eden Gürcan, "Balet olarak dünyanın dört bir yanında dans ettim. Şimdi de hoca olarak ülkemi yurt dışında temsil etmek benim için çok büyük anlam taşıyor." diye konuştu.

Türk balesinin iyi bir noktaya ulaştığına ancak yine de katedilmesi gereken çok yol olduğuna, Türkiye'de balenin daha da gelişmesi için özel konservatuvarlar açılması gerektiğine dikkati çeken Bahri Gürcan, "Özel bale toplulukları kurulmalı. Yapılacak çalışmalarla Türk balesi çok ileri bir noktaya ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcan, şunları söyledi:

"Bale ve klasik sanatlar kendimizi ifade etmenin belki de en iyi yolu, çünkü evrensel bir dile sahipler. Çocuk yaşta başlanan bale eğitimi, her şeyden önce özgüveni artırıyor. Bale salonundaki estetik ve disiplin, öğrencilerin bütün hayatına yansıyor. Sonrasında yetenekleri ve fiziksel yapıları müsaitse bu sanat dalına yönelebilirler. Tabii ki bu süreçte çocukların bale eğitimini kimden aldığı da önem taşıyor."

Dansa adanmış bir ömür

Bahri Gürcan, 1990'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı'ndan mezun olduktan sonra Fransız bale topluluğu Jeune Ballet de France'dan davet alarak Paris'te dans etti. ADOB'a 1993 yılında baş balet olarak katılan Gürcan, Portekiz, Hong Kong, Almanya, İngiltere, Avusturya, Fransa, Hırvatistan, Belçika, İspanya, Rusya, Çin, Filipinler, Tayvan, Tayland, Belçika, İspanya ve Macaristan gibi birçok ülkede gösterilere çıktı.

Gürcan halen, ADOB'da repetitör olarak dansçıları çalıştırıyor, aynı zamanda da Dünya Dans Merkezi'nde sanat yönetmeni olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA