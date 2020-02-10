: İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor

10.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:07

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e bağlı Serakib ilçesini ele geçirmesinin ardından Rus ve Türk heyeti Ankara'da bir araya geldi. Rus ve Türk heyetleri İdlib için ikinci kez bir araya gelirken, Serakib ilçesi çevresinde de hareketli dakikalar yaşandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Görüşme devam ederken muhalif gruplar, Serakib için operasyon başlatmıştı. Muhalif gruplar, Serakib'de bulunan rejime ait mevzileri ateş altına almıştı. Türk askeri de Suriye Milli Ordusu'nun desteği ile Serakib ilçesine doğru ilerlerken, bölgeden gelen bilgilerde operasyonun durduğu kaydedildi. Görüşmenin sonucunun beklendiğini ifade eden yerel kaynaklar, Esed rejiminin ise İdlib ve Halep'te saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin bölgeden çekilebileceği öne sürüldü.

SERAKİB KRİTİK ÖNEME SAHİP

Serakib, Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan M5 kara yolu ve Suriye'nin Haseke kentiyle Halep-İdlib-Lazkiye illerini bağlayan M4 kara yolunun ilçeden geçmesiyle de stratejik öneme sahip.

İDLİB'DE 13 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde rejim güçlerinin 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarında düzenlediği saldırıda da 8 askerimiz şehit olmuştu.

Kaynak: İHA

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