Türk asıllı kayıp subay Arda'nın cansız bedeni Stockholm'da bulundu
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Türk asıllı kayıp subay Arda'nın cansız bedeni Stockholm'da bulundu

08.03.2021 22:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:01
Türk asıllı kayıp subay Arda'nın cansız bedeni Stockholm'da bulundu

İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen yıl kasım ayında yürüyüşe çıktıktan sonra bir dana kendisinden haber alınamayan Türk asıllı subay Deniz Arda'nın cansız bedeni, kentin güneyindeki Tyresta Ulusal Parkı'nda bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen yıl kasım ayında yürüyüşe çıktıktan sonra bir dana kendisinden haber alınamayan Türk asıllı subay Deniz Arda'nın cansız bedeni, kentin güneyindeki Tyresta Ulusal Parkı'nda bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kasım 2020'de yürüyüşe çıkan İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak görev yapan Türk asıllı Deniz Arda'dan bir daha haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen ortadan kaybolan Arda ile ilgili bilgiye ulaşılamadı. Ancak 27 Şubat Cumartesi günü Stockholm'ün güneyindeki Tyresta Ulusal Parkı'nda yürüyüş yapan bir kişi kayalıklar arasında bir cedet buldu. İhbar üzerine bölgeye giden polis tarafından çıkarılan bir erkeğe ait cesede otopsi yapıldı. Yapılan otopside, cesedin Deniz Arda'ya ait olduğu ortaya çıktı.

'SUÇ UNSURU YOK'Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Carina Skagerlind, Tyresta Ulusal Parkı'nda bulunan cesedin kimliğinin Deniz Arda'ya ait olduğunu ifade ederek, "Ailesine bilgi verildi. Yapılan ilk incelemelere göre bir suç unsuru yok" ifadelerini kullandı.

İsveç medyası, Arda'nın en son internet üzerinde koşuya çıktığına dair bir mesaj attığını duyurdu ancak mesajın atıldığı kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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