Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter'ın kurucusu Dorsey'nin ilk tweet'ini 2,9 milyon dolara satın aldı
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BBC

Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter'ın kurucusu Dorsey'nin ilk tweet'ini 2,9 milyon dolara satın aldı

23.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:46
Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter'ın kurucusu Dorsey'nin ilk tweet'ini 2,9 milyon dolara satın aldı

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, 15 yıl önce platformu kurarken attığı ilk tweet'ini açık artırmada en yüksek teklifi veren Türk asıllı iş insanı Sina Estavi'ye 2,9 milyon dolara sattı.

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, 15 yıl önce platformu kurarken attığı ilk tweet'ini açık artırmada en yüksek teklifi veren Türk asıllı iş insanı Sina Estavi'ye sattı. Estavi, tweet için 2,9 milyon dolar ödedi.

Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su olan Estavi, ödediği para karşılığında Dorsey'nin "Just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) dediği tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı sertifikasını alacak.

Estavi dün, teklifini kabul ettiği için Dorsey'e teşekkür etti ve "Gelirin yardım kuruluşuna gidecek olmasından memnunun. Bu sadece bir tweet değil. Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosunda olduğu gibi bu tweet'in gerçek değerini anlayacaklar" dedi.

Satın alma işleminin duyurulmasının ardından Twitter profili birçok kez ziyaret edilen Estavi'nin, bir kullanıcının "Türkçeyi nasıl söktün?" sorusuna "Aslen Türküm" yanıtını verdi.

Dorsey'nin 21 Mart 2006'da attığı tweet'in satışından elde edilen gelir ise Doğu Afrika'daki yoksullara yardım eden Give Directly adlı kuruluşa bağışlanacak.

Satış, "Valuables @Cent" platformu üzerinden NFT (Non-Fungable Token - Takas Edilemez Kripto Varlık) yöntemiyle, Bitcoin'in kriptopara rakiplerinden biri olan ether'le gerçekleştirildi.

Dijital sanat mülkiyeti

Son dönemde giderek popüler hale gelen ve blok zincir üzerinde yer alan NFT'ler koleksiyon amaçlı dijital sanat formu mülkiyetini ifade ediyor.

11 Mart'ta Beeple ismiyle bilinen Mike Winkelmann adlı sanatçı, dijital eserini Christie's müzayede salonunda 69,3 milyon dolara satmıştı.

Winkelmann, sanat kariyerinin ilk 5.000 günündeki (13 yıl) çalışmalarını satışa çıkarmıştı. Sanatçı her gün bir eserini satıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın partneri şarkıcı Grimes, yüzlerce sanat çalışmasından oluşan koleksiyonunu bu yöntemle altı milyon dolara satmıştı.

Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu Lebron James'in, 2019'da oynanan Sacramento Kings maçında Nemanja Bjelica'nın üzerinden attığı smacının fotoğrafı da geçen ay NFT olarak 208 bin dolara satılmıştı.

Grammy ödüllü King of Leons da When You See Yourself adlı albümünü NFT olarak çıkaran ilk müzik grubu olmuştu.

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BBC
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