Türk asıllı Hollandalı siyasetçi ilk duruşmada beraat etti

TATİL için geldiği Antalya'da, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Hollanda'nın Eindhoven kentinin Sosyalist Parti Grup Lideri Murat Memiş, ilk duruşmada beraat etti.

Hollanda'nın Eindhoven kentinin Sosyalist Parti Grup Lideri, Ulusal Konsey Üyesi ve Belediye Meclisi üyesi Murat Memiş, 28 Nisan'da tatil için geldiği Antalya'da, sosyal medya hesaplarında PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 30 Nisan'da gözaltına alındı ve dört günlük gözaltının ardından yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest kaldı.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Memiş, Sosyalist Parti Genel Başkanı Lilian Marijnissen, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Hollanda'dan gelen gazeteciler ve Murat Memiş'in avukatları katıldı.

Duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan Murat Memiş, Hollanda'da bir siyasetçi olduğunu ve paylaşımlarının bağlı bulunduğu siyasi partinin çalışanları tarafından yapıldığını savundu. Memiş, Twitter ve Facebook dışında 6 tane daha resmi sosyal medya hesabı bulunduğunu, yapılan paylaşımların sadece Kürtlere yönelik değil, Hollanda'da yaşayan Faslı, Filistinli ve Türkler gibi yabancı uyruklulara dönük olduğunu ifade etti. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Murat Memiş, paylaşımların yerel seçim çalışmaları esnasında yapıldığını öne sürdü. Memiş, iddianamede yer alan 'Murat Awges' kullanıcı isimli facebook hesabının ise kendisine ait olmadığını belirtti.

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında, sosyal medya paylaşımlarının sanık tarafından yapılmadığı ve denetlenmediğine vurgu yapılarak, Murat Memiş'in beratını istedi. Son sözü sorulan Murat Memiş, suçsuz olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beratına karar verdi.

'İKİ AY ZORLU SÜREÇ GEÇTİ'

Duruşma sonunda Türk ve Hollandalı gazetecilere konuşan Murat Memiş, mutlu olduğunu söyleyerek, "İki ay zorlu bir süreç geçti. Hollanda'ya yarın gideceğim. Bıraktığım işler var. Sonuçta hak hukukun yerini bulduğuna sevindim. Bana destek olan herkese, özellikle parti liderine teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyalist Parti Genel Başkanı Lilian Marijnissen de Murat Memiş'in beraat etmesine çok sevindiklerini belirterek, "Murat'a destek için Antalya'ya geldik. Beraat kararına çok sevindik. Murat'ı alıp ailesine götüreceğiz. Partimizin Murat'a çok ihtiyacı var" diye konuştu.

Murat Memiş'in avukatlarından Muhammet Murat Göl ise bugün Antalya'da fikir özgürlüğünün, liberal demokrasinin ve adaletin kazandığını ifade etti.

Hollanda'nın Brabant bölgesinde bir mantar çiftliği sahibi olan Murat Memiş, 12 yaşındayken ailesiyle Hollanda'ya taşındı. Eidnhoven Konseyi'nde iki dönemdir görev yapan Memiş, Sosyalist Parti'nin siyasi grup başkanlığının yanı sıra, parti meclis üyesi ve Eindhoven il başkanlığı görevlerinde bulunuyor.



Kaynak: DHA

- Antalya