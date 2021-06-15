Türk arkeolog görür görmez değerini anladı! Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu
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Türk arkeolog görür görmez değerini anladı! Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kazısı sırasında 57 milyon yıl öncesine ait deniz salyangozu olarak da bilinen 'Ammonit' fosili bulundu. Bölgede dolaşan Mehmet Emin Aksoy bulduğu fosili, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

Gaziantep'e bağlı İslahiye ilçesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kazısı sırasında önemli bir keşif gerçekleştirildi.

Türk arkeolog görür görmez değerini anladı! Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu

Ağabey Mahallesi yakınlarında yapılan yol genişletme çalışması sırasında salyangoz fosili bulundu. Bölgede dolaşan Mehmet Emin Aksoy bulduğu fosili, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

"ENDER BULUNAN BİR TÜR"

Fosili inceleyen İslahiye Belediyesi Arkeoloğu Mustafa Kemal Şahin, deniz salyangozu fosilinin ender bulunan tür olduğunu belirterek, "Bu fosil Ağabey Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında bulunmuş olması bölgenin daha önce sular altında olduğu göstermektedir. Fosilin 57 milyon yıl ve daha öncesinde bu bölgede yaşayan 'Ammonit' adı verilen deniz canlısına ait olduğu sanılmaktadır" dedi.

Türk arkeolog görür görmez değerini anladı! Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu
Türk arkeolog görür görmez değerini anladı! Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu
Türk arkeolog görür görmez değerini anladı! Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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