Turizmin gözdesi "Küçük Venedik"te tam kapanma sessizliği
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Turizmin gözdesi "Küçük Venedik"te tam kapanma sessizliği

Turizmin gözdesi 'Küçük Venedik'te tam kapanma sessizliği
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, her yıl bahar aylarıyla başlayan turizm hareketliliğinin aksine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"...

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, her yıl bahar aylarıyla başlayan turizm hareketliliğinin aksine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sessizliğe büründü.

Uluabat Gölü'nde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla yapılan gezintileri, yaklaşık 750 yıllık Ağlayan Çınar'ı, nilüferleri ve tarihi kalıntılarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gölyazı en sakin günlerini geçiriyor.

Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselerek evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen, yarımada üzerine kurulu mahalle, normal şartlarda yoğunluğun yaşandığı bahar aylarında boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
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