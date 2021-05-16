Turizmin gözdesi Harmankaya Kanyonu
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Turizmin gözdesi Harmankaya Kanyonu

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Güncel

Turizmin gözdesi Harmankaya Kanyonu Zonguldak'ın Elvanpazarcık Beldesi sınırında bulunan Harmankaya Kanyonu ilk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmalarında sona gelindi.

Turizmin gözdesi Harmankaya Kanyonu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Elvanpazarcık Beldesi sınırında bulunan Harmankaya Kanyonu ilk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kanyonun; kent turizminin gözdesi olması bekleniyor.

Zonguldak'ın Elvanpazarcık Beldesi sınırları içerisinde olan ve 5 ila 34 metre yükseklikten oluşan toplam 10 şelalenin yer aldığı Harmankaya, 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Harmankaya Şelaleleri Tabiat Anıtı" olarak ilan edildi. "Harmankaya Kanyonu Alternatif Turizm Odağı" projesi, Zonguldak Valiliği'nin öncülüğünde, Zonguldak Turizm Alt Yapı Birliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Özel İdare'nin katkılarıyla geçtiğimiz aylarda başladı.

2020 yılının Kasım ayında ilk etap çalışmaları tamamlanan Harmankaya Şelalelerinde, ikinci etap çalışmalarında da sona gelindi. Projenin tamamlanmasıyla Harmankaya'nın; kent vatandaşının yanı sıra, şehir dışından gelen ziyaretçilerinde ilgi odağı haline gelmesi hedefleniyor. Kentin yoğun ve stresli yaşamından bunalan insanların rahat bir nefes almasını sağlayacak olan projeyle birlikte, turizme de büyük ölçüde katkı sağlanacak. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki parkurda, başlangıç ve bitiş noktaları boyunca geçit platformları, asma köprü, kütük merdiven, korkuluk, yağmur sığınağı gibi aktiviteyi kolaylaştırıcı düzenlemeler yer alıyor. Kayın, gürgen, meşe ağaçları ve makilerin oluşturduğu karışık ormanlarda, Harmankaya ziyaretçilerini büyülüyor.

Kum taşı, Çakıl taşı ve kireç taşı ardalanmasından oluşan kanyondaki 94 milyon yaşındaki senomaniyen ve 113 milyon yaşındaki albiyen kayaçlarının yanı sıra, bölgeye özgü kestane, ıhlamur, kayın, gürgen gibi ağaçlarda ziyaretçilerini karşılıyor.

İsmail Haktan Yılmaz, Harmankaya'nın çok güzel bir tabiat alanı olacağını belirterek, "Harmankaya gerçekten doğa harikası. Ancak biraz daha bakım isteyen bir yer. Gerekli bakımlarım yapılmasının ardından burasını Turizme kavuşturabileceğimizi düşünüyorum. Çok bakımsız değil aslında gerekli çalışmalar başlamış ama coğrafi koşullar ve doğa olaylarından dolayı tahribat görüyor burası İlerleyen günlerde buranın çok güzel bir tabiat alanı olacağına düşünüyorum" dedi.

Turizmin gözdesi Harmankaya Kanyonu
Turizmin gözdesi Harmankaya Kanyonu
Turizmin gözdesi Harmankaya Kanyonu
Turizmin gözdesi Harmankaya Kanyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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