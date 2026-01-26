Uzungöl ve Ayder Yaylası Kış Festivalleri Ziyaretçi Akınına Uğradı

DOĞU Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Uzungöl ve Rize'nin Ayder Yaylası, hafta sonu düzenlenen kış festivalleriyle ziyaretçi akınına uğradı. Bu yıl ilki yapılan Uzungöl Kış Festivali ile Ayder Yaylası'ndaki geleneksel Kardan Adam Festivali'ne 230 bini aşkın yerli ve yabancı turist katıldı.

Doğu Karadeniz'de turizmin 4 mevsime yayılmasını için bölgede düzenlenen etkinlik, konser ve festivaller meyvelerini verdi. Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, 23-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 1'inci Uzungöl Kış Festivali 3 gün boyunca coşku ve yoğun katılımla sürdü. Festival süresince bölgeye yaklaşık 24 bin aracın giriş yaptığı belirtilirken, yerli ve yabancı yaklaşık 130 bin ziyaretçi Uzungöl'e geldi. 21 bin misafirin konakladığını Uzugöl kış festivali kapsamında sanatçıların verdiği konserler, kar üzerinde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve kemençe eşliğinde kurulan dev horon halkaları renkli görüntülere sahne oldu.

Rize'nin ünlü turizm merkezi rotalarından Ayder Yaylası'nda da bu yıl 16'ncısı düzenlenen geleneksel Kardan Adam Festivali de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen yaylaya yaklaşık 25 bin aracın giriş yaptığı belirlenirken, 100 bini aşkın ziyaretçi de kar eğlencelerine katıldı. Kardan adam yapma etkinlikleri, yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde düzenlenen organizasyon, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Her iki festival nedeniyle Uzungöl ve Ayder yollarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Güvenlik ve trafik ekipleri bölgede önlemler alırken, yaşanan yoğunluk bölge esnafının yanı sıra turistik işletmecilerin de yüzünü güldürdü.

'BEKLENTİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE BİR TALEP OLDU'

Uzungöl Kış Festivali Komite Başkanı Yavuz İnan, "Beklentimizin çok üzerinde bir talep oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. 50 günlük çalışmanın karşılığını çokça aldığımızı düşünüyorum. Yaklaşık 130 binin üzerinde bir katılım olmuş bu durum bizi çok sevindirdi. Beklentimiz de bu kadar değildi. 25 binin üzerine konaklama gerçekleşti. 25 binin üzerinde de araç girişi oldu. Trafik konusunda sorunlar yaşadık ama ilk olduğu için herkesten çok özür diliyoruz. Umuyoruz ki bir dahaki festivalde bu sorunları aşacağız. Bu seneye demo yılı diyoruz. Eksiklerimizi de gördük. Önümüzdeki yıl bu sorunları da aşmış olacağız" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de, Uzungöl'de bu yıl ilki düzenlenen Kış Festivali'nin unutulmaz bir şölene dönüştüğünü belirterek, paydaşlara ve katılımcılara teşekkür etti. Uzungöl'ün hem Trabzon'un hem de Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Başkan Genç, "Hamdolsun ki Uzungöl Kış Festivali'ni büyük bir gurur ve başarıyla tamamladık. Şehrimizin kış turizmi potansiyelini sergileme noktasında kritik bir eşik olan bu festival, her gün binlerce hemşehrimizin ve misafirimizin katılımıyla 3 gün boyunca adeta bir şölen havasında geçti. Dondurucu kış şartlarına rağmen tek bir kaza yaşanmadan, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşmadan ve ulaşımda en küçük bir aksaklığa mahal verilmeden tamamlanan bu festival, şehrimizin organizasyon kabiliyetinin ve kurumlar arası güçlü eş güdümün en somut göstergesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN-Nurullah CABRİ/TRABZON,