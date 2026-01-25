Haberler

Uludağ'da Hafta Sonu ve Sömestir Yoğunluğu

Türkiye'nin kış turizm merkezi Uludağ, sömestir tatili nedeniyle dolup taştı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’e ulaşırken, kayak pistlerinde yoğun kalabalık yaşanıyor. Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, kaymanın keyfini yaşıyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu ve sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Konaklayanların yanı sıra günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Tatilciler, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardı.

Kayakseverkerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, hafta sonu ve sömestir nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80 olduğu Uludağ'da kar kalınlığı 84 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı en düşük 1, en yüksek 4 derece olarak kaydedildi. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler oteller bölgesine akın edince, kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Hem otellerde konaklayanlar hem de günübirlik olarak gelen kayakseverler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

'ULUDAĞ ÇOK GÜZEL AMA FİYATLAR PAHALI'

Sömestiri geçirmek için İzmir'den Uludağ'a geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Zeynep Şaloğlu, ortamı çok sevdiğini belirtirken, fiyatlardan şikayet ederek, "İzmir'de yaşıyorum. Sömestir tatili nedeniyle Uludağ'a geldim. İlk defa Uludağ'a geldim. Zamanımız güzel geçiyor. Eğlenceli ama çok kalabalık. Çok da soğuk değil. Kaymayı öğrenmeye çalışıyorum. Uludağ çok güzel ama fiyatlar biraz pahalı" dedi.

'TIPKI HAYALİMDEKİ GİBİ'

Okul arkadaşlarıyla kafile halinde İzmir'den geldiklerini ve hayatında ilk kez kar gördüğünü söyleyen Yasmin Sözer de "İzmir'den geliyorum. Daha önce hiç kar görmedim. İlk defa görüyorum. Daha önce hiç kar görmediğim için çok eğlenceli geçiyor. Biraz soğuk. Bir de biraz pahalı ama güzel. Sömestir tatili güzel geçiyor. Biraz kalabalık ama şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. İzmir'den okul arkadaşlarımızla geldik. Uludağ'ı çok beğendim. Tıpkı hayalimdeki gibi. Bir daha fırsatım olursa gelirim" diye konuştu.

