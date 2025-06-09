Tahtalı Köprü'de Denge Demiri Kırıldı, 40 Dakikada Açıldı

Tahtalı Köprü'de Denge Demiri Kırıldı, 40 Dakikada Açıldı
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Tahtalı Köprü, yoğunluk nedeniyle denge demirinin kırılması sonucu yaya geçişine kapatıldı. Ekiplerin 40 dakikalık çalışmasıyla köprü yeniden açıldı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinin simge yapılarından biri haline gelen 180 metre uzunluğundaki Tahtalı Köprü'nün denge demiri kırıldı. Yaya geçişine kapatılan köprü, 40 dakikalık çalışmanın ardından açıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan kentin Kapadokya bölgesinde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. Avanos ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde, 180 metre uzunluktaki, 'Sallanan Köprü' olarak bilinen 'Tahtalı Köprü'nün denge demiri, yoğunluk dolayısıyla kırıldı. Avanos Belediyesi ekipleri tarafından köprü, yaya geçişine kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık çalışmasının ardından köprü, yeniden kullanıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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