Hakkari'deki Nehri Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyünün Çamlıca mezrasında bulunan 1280 rakımdaki Nehri Mağarası, turizme kazandırılmayı bekliyor. Dağ Rehberi İskender Kahraman, sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken mağaranın turizme kazandırılmasını istedi.

Şemdinli ilçesine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlar köyünün Çamlıca mezrasında bir araya gelen Reşko Trekking Spor Kulübü'ne üye bir grup dağcı ve doğasever köylülerle birlikte halı saha büyüklüğündeki 1280 rakımdaki Nehri Mağarası'nı gezdi. Yıllar önce keşfedilen ve 10 metre yüksekliği bulunan halı saha büyüklüğündeki mağara, sarkıt ve dikitleriyle de dikkat çekiyor. Dağ Rehberi İskender Kahraman öncülüğünde mağaraya giren grup, sarkıt, dikit ve sütunları fotoğrafladı.

'İNCELENMESİ VE KORUMAYA ALINMASI GEREKİYOR'

Dağ Rehberi İskender Kahraman, mağaranın bölge için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Burası oldukça büyük bir mağara. İçeride hayvan kemiklerine rastladık. Sarkıt, dikit ve traverten oluşumları mevcut. Arka bölümünde hem tatlı hem de tuzlu su bulunuyor. Duvarların altında odalar var. Bilim insanları tarafından mutlaka incelenmesi ve koruma altına alınması gerekiyor. Halı saha büyüklüğünde ve yaklaşık 10 metre yüksekliğinde olan bu mağaranın turizme kazandırılması gerekir" dedi.

'KIŞIN SICAK, YAZIN SERİN'

Dağcılarla birlikte mağarayı gezen köylülerden Velat Zerender ise mağaranın geçmişte hayvancılıkta da kullanıldığını ifade ederek, "Bu mağara kışın sıcak, yazın ise serindir. Geçmişte yaklaşık 5 bine yakın küçükbaş burada barındırılmış. Yüzölçümü 600-700 metrekare civarında. İçerisinde küçük odalar olduğunu tahmin ediyoruz ancak zor olduğu için giremedik. Buranın turizme açılmasını istiyoruz. Sayın Valimiz Ali Çelik'ten ve Turizm Bakanlığımızdan buraya yol yapılmasını, yetkililerin gelip inceleme yaparak mağarayı turizme kazandırmasını talep ediyoruz" diye konuştu.