Selime Katedrali Sonbaharda Turist Akınına Uğruyor

Aksaray'da bulunan Selime Katedrali, sonbaharın gelişiyle birlikte artan turist yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, 2024'te 175 bin ziyaretçi hedeflediklerini açıkladı.

AKSARAY'da Türkiye'nin en büyük kaya oyma manastırları arasında yer alan Selime Katedrali'nde sonbaharın gelişiyle birlikte turist yoğunluğu yaşanıyor. Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, havaların soğumasıyla birlikte sahil bölgelerindeki turist yoğunluğunun iç alanlara kaymaya başladığını belirterek, sonbahar döneminde 40 ila 50 bin civarında turisti ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kapadokya bölgesinin başlangıcı sayılan Selime Katedrali, sonbaharın gelişiyle itibarıyla turizmin gözdesi oldu. Selime Katedrali, İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkat çekiyor. Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor.

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, havaların soğumasıyla birlikte sahil bölgelerindeki turist yoğunluğunun iç alanlara kaymaya başladığını belirterek, sonbahar döneminde 40 ila 50 bin civarında turisti ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Oğuz, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki en önemli destinasyonların başında Ihlara Vadisi geliyor. Ihlara Vadisi'nin devamında ise Selime Katedrali geliyor. Bölgemizde en fazla ziyaret ve yoğunluğun olduğu yerimizdir. 2024 yılında 175 bin yerli ve yabancı misafiri ağırladık. Katedral ile çevresinde muhteşem güzellikleriyle en çok ziyaret eden alanların başında geliyor. Hemen önünde Selime Hatun türbesiyle, karşısında Yaprak Hisar Kalesi, Türkiye'nin en büyük kaya oyma manastırı olan Selime, 8'inci yüzyıllarda yapıldığı tahmin ediliyor."

ORTODOKS VE KATOLİKLERİN İLGİSİ YOĞUN

Selime Katedrali'nin hem Katolik hem de Ortodoks inanç merkezi olarak dikkat çektiğini belirten Oğuz, "Burası ilk Hristiyanların topluca ibadet ettiği, eğitim gördüğü bir mekan. Bu yüzden ciddi anlamda ilgi ve alakanın olduğu bir yer. Ziyaretçilerini etkileyen bu mistik atmosferiyle öne çıkıyor. Burada bakanlıklarımızın, kurumlarımızın ve valiliğimizin öncülüğünde yapacağımız projelerle birlikte gelen ziyaretçilerimize daha konforlu alanlar sunacağız. Işıklandırma olsun, karşılama merkezi ve sanal gerçeklik, sesli rehber eşliğinde güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bunlar hepsi proje aşamasında büyük bir yol kat ettik. Burada Türkiye'nin en büyük kaya oyma mekanın da manastır kompleksinden bahsediyoruz. İlk sesli ayinin yapıldığı alan olması nedeniyle çok kıymetli. Gelen yabancı misafirlerimiz bunun farkındalar. Çok ciddi bir ilgi var. Bizde bu ilginin farkındayız ve en iyi hizmet edecek şekilde yeni projeleri sunarak gelen konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
