Sagalassos Antik Kenti'nde Gece Müze Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde gerçekleştirilen gece ışıklandırma sisteminin tamamlanmasıyla gelecek yıl gece de ziyaret edilebilecek.

BURDUR'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde gece müzeciliği çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından antik kent önümüzdeki yıl gece de ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Sagalassos Antik Kenti'nde gece ışıklandırma sisteminin yapımına başlandı. Ziyaretçi girişinde bulunan turnikelerden hamam, yukarı agora, macellum et ve balık pazarı, Antoninler çeşmesi, yürüyüş merdivenleri, traves yollar ile insanların toplu gezebileceği alanların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların bu yıl eylül veya ekim döneminde tamamlanması planlanıyor. Işıklandırma sisteminin ardından önümüzdeki yıl itibarıyla Sagalassos Antik Kenti'nin gece ziyaretlerine de açılması bekleniyor. İlkbahar ve yaz mevsiminde yaklaşık 6 ay boyunca gece müzeciliği uygulaması yapılacak olan Sagalassos'ta ziyaretçi sayısının da bu sayede artması hedefleniyor.

Haber- Kamera: Sadun KILIÇ/AĞLASUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
