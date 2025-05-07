Moskova Bahar Zafer Festivali Başladı

RUSYA'nın başkenti Moskova, Bahar Zafer Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 1 Mayıs'tan itibaren devam eden festivalde tüm şehir bir dönüşüm geçirerek gezginler için ideal bir destinasyon haline getirildi. 11 Mayıs'a kadar devam edecek etkinlikte ünlü turistik rotalarda yürümek ve Moskova ile Rusya'nın tarihi ve kültürüyle tanışmak için fırsat sunuluyor.

Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80'inci yıl dönümüne adanan Moskova Bahar Zafer Festivali'nde ziyaretçiler için eğitim programı da düzenlendi. İnteraktif bir program, Moskova ve Rusya tarihinin sayfalarını aralarken, bu konuda çok daha fazla şey öğrenilmesini hedefliyor. Festivalde Moskova müzik gruplarının performansları, ünlü bestelere dayanan bahara özel tiyatro oyunları, müzikal ve şiirsel programlar yer alıyor. Tüm bunlar festival konuklarını zamanda geriye götürüp Rusya'yı keşfetmelerini sağlayacak. Tüm şehrin koro halinde şarkı söyleyeceği eşsiz bir etkinlik gerçekleşecek. Şehrin tüm festival mekanlarında ünlü sanatçılar konuklarla birlikte geçmiş yılların ünlü bestelerini seslendirecek.

MOSKOVA ZİYARETÇİLERİNE UNUTULMAZ BİR SEYAHAT DENEYİMİ SUNACAK

Festival kapsamında her yaştan ziyaretçi için özel yaratıcı ve eğitici etkinlikler düzenleniyor. Mutfak ustalık sınıflarında eski neslin tariflerini öğrenmek, açık hava sanat ustalık sınıflarında kendinizi yeni yaratıcı yönlerde denemek ve modelleme ustalık sınıflarında geçmiş çağların ekipmanlarının modellerini oluşturmak mümkün. Baharda çiçek dikme dersleri ise büyükanne ve büyükbabalar için kalplerini ısıtacak bir hediye olacak.

Etkinlikler aynı zamanda spor aktiviteleriyle de zenginleşiyor. Örneğin, şehrin sokaklarında herkesin katılabileceği eğitim ve açık hava egzersizleri yapılacak, oryantiring (yön bulma) yarışmaları düzenlenecek ve spor normlarını geçmenin daha hafif bir versiyonunda kendinizi denemek mümkün olacak. En sportif ve aktif olanlar için de paten parkları, paten sahası ve scooter okulu olacak.

Moskova Bahar Zafer Festivali, Rusya'nın kültürünü ve tarihini biraz daha yakından tanımanıza, çok sayıda etkinlik ve özel program sayesinde ülkenin tarihi yönüyle tanışmanıza ve başkentin bahar atmosferine dalıp ruhunu hissetmenize olanak tanıyacak. Festival, Moskova Mevsimleri Projesi kapsamındaki pek çok etkinlikten biri olarak düzenleniyor. Projenin büyüleyici mevsimsel festivalleri, aile gezileri ya da tek başına seyahatler için mükemmel bir destinasyon olacak ve Türkiye'den gelen tüm ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.