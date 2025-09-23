Haberler

Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Alanya'ya 1769 Turist Getirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesine demirleyen Marella Discovery 2 kruvaziyeri, çoğunluğu İngiliz 1769 turisti şehre getirdi. Gemi, Bodrum'dan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer çoğunluğu İngiliz 1769 turisti şehre getirdi.

Bahama bandıralı, 265 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer, Bodrum'dan yola çıktı. Çoğunluğu İngiltere vatandaşı olmak üzere toplamda 1769 turist ve 733 personelin bulunduğu gemi bu sabah Alanya Limanı'na demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Bazı turistler ise tur otobüslerine binmeyi tercih etti. Kruvaziyerin saat 18.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz

O garibanları sıraya dizip hesap sormak da nedir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.