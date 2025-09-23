Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Alanya'ya 1769 Turist Getirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer çoğunluğu İngiliz 1769 turisti şehre getirdi.

Bahama bandıralı, 265 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer, Bodrum'dan yola çıktı. Çoğunluğu İngiltere vatandaşı olmak üzere toplamda 1769 turist ve 733 personelin bulunduğu gemi bu sabah Alanya Limanı'na demirledi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Bazı turistler ise tur otobüslerine binmeyi tercih etti. Kruvaziyerin saat 18.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.