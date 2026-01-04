Haberler

Malatya'da Günpınar Şelalesi dondu

Malatya'da Günpınar Şelalesi dondu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da hava sıcaklıkları eksi 20 derecelere düşerken, Günpınar Şelalesi dondu. Ziyaretçiler, bu eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

MALATYA'da hava sıcaklıkları sıfırın altında eksi 20 derecelere düşerken, kentin simge yerlerinden Günpınar Şelalesi dondu.

Yılın dört mevsiminde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen Günpınar Şelalesi'nde yaklaşık 40 metre yükseklikten akan su dondu ve kayalıklar üzerinde dev buz sarkıtları oluştu. Malatya turizminin önemli noktalarından olan Günpınar Şelalesi'nde oluşan bu eşsiz manzara ziyaretçiler tarafından fotoğraflandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

53 saniyede kabusu yaşadı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor