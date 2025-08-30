Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki Yangın Restoran ve Kafeyi Kül Etti

Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki Yangın Restoran ve Kafeyi Kül Etti
Giresun'un Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı'nda bulunan sosyal tesislerde çıkan yangın, restoran ve kafenin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

GİRESUN'un Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı'nda bulunan sosyal tesislerde çıkan yangında, restoran ve kafe kullanılmaz hale geldi.

Giresun'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuzalan Tabiat Parkı'nda, özel bir firma tarafından işletilen Kuzalan Şelale Park Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülürken, restoran ve kafe kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
