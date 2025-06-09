Kurban Bayramı Tatili Sonrası Kapadokya'da Dönüş Yoğunluğu

Kurban Bayramı Tatili Sonrası Kapadokya'da Dönüş Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini Kapadokya'da geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi, jandarma ve trafik ekipleri kontrol sağlıyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da Kurban Bayramı tatilini geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği bir bölge oldu. Bayramın bugün sona ermesi nedeniyle Kapadokya bölgesinde tatilini geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Nevşehir ve ilçelerinde Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Merkeze bağlı Göreme beldesinde jandarma, Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli olarak sağlanabilmesi için kontrollerini gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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