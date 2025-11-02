Haberler

Kapadokya'nın Sonbahar Güzelliği Ziyaretçileri Büyülüyor

Kapadokya'nın Sonbahar Güzelliği Ziyaretçileri Büyülüyor
Güncelleme:
Sonbahar renkleriyle bezeli Kapadokya, ağaçların ve peribacalarının muhteşem uyumuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sıcak hava balonları ve doğa turlarıyla bölgenin tadı çıkarılıyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'da, sonbaharla birlikte rengarenk görünüme bürünen ağaçların ortaya çıkardığı manzara, hayran bırakıyor.

Her mevsimin farklı yaşandığı Kapadokya, sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor. Vadi içlerinde, yaprakları kızıl ve sarıya bürünen meyve ağaçlarıyla peribacalarının renk uyumu, seyirlik görüntüler ortaya çıkardı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, manzara eşliğinde ağaçların arasında fotoğraf çektirdi.

Sabah saatlerinde sıcak hava balon turlarına katılarak metrelerce yükseklikten Kapadokya'yı kuş bakışı izleme fırsatı bulan turistler, gün içinde de vadilerde at ve ATV araçları ile düzenlenen turlarla doğa gezisi yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
