Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları, Zafer Bayramı İçin Türk Bayraklarıyla Havalandı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile havalandı.

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonlarının sepetine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Türk bayrakları asıldı. Sabah erken saatlerde havalanan hava balonları, bir süre Kapadokya semalarında dolaştı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, balonlarla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.