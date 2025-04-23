Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları 23 Nisan İçin Havalandı
Kapadokya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonları, Türk bayrakları ile süslenerek havalandı. Balonlar, yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla yaklaşık 1,5 saat boyunca Kapadokya semalarında uçtu.
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrakları ile havalandı.
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı. Sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistler bindikten sonra havalandı. Balonlar ile Kapadokya semalarında yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı ve Atatürk posteri dalgalandırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm