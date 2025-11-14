Haberler

Kapadokya'da Kaçak Kafe Yapısı Yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapadokya bölgesinde izinsiz yapılan bir kafe, yıkım kararı sonrasında iş makinesiyle yıkıldı. Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin doğal mirasını korumak amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini sürdürüyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıldığı belirlenen kafe, iş makinesiyle yıkıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin doğal ve tarihi mirasını korumak için kaçak yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetim ve incelemelerde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen Ürgüp ilçesi, Ortahisar beldesinde 3'üncü Derece sit alanına izinsiz yapılan işletmeye yıkım kararı verildi. Bu kapsamda yapılan incelemelerde, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 360 metre kare büyüklüğünde izinsiz şekilde yapılan ve ticari amaçla kafe olarak kullanılan yapının mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya Alan Komisyonu tarafından alınan 4366 sayılı karar sonrasında kaçak yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.