Halk Plajları Projesi ile Ücretsiz Plaj Sayısı 19'a Çıkıyor

Halk Plajları Projesi ile Ücretsiz Plaj Sayısı 19'a Çıkıyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü Halk Plajları Projesi kapsamında, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajlarının açılmasıyla birlikte, toplamda ücretsiz girişli halk plajı sayısı 19'a yükselecek. Proje, 'Beş yıldızlı hizmet' anlayışıyla sunuluyor ve geniş bir ilgi görüyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen Halk Plajları Projesi kapsamında, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak halk plajlarının hizmete girmesiyle birlikte, ücretsiz girişli halk plajı sayısı 19'a yükselecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 'Beş yıldızlı hizmet' anlayışıyla hayata geçirilen Halk Plajları Projesi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 1 Ocak-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında halk plajlarını, toplam 180 bin 200 kişi ziyaret etti. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hizmet veren bu plajlar, denize erişimi kolaylaştıran, temiz, güvenli ve konforlu alanlar sunuyor. Türkiye'nin kıyılarında hizmete alınan halk plajları; çevre dostu altyapıları, engelli erişimine uygun düzenlemeleri, aile dostu sosyal alanları ve yüksek hijyen standartlarıyla sadece yerli vatandaşların değil, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin de takdirini topluyor. Bugüne kadar hizmete sunulan halk plajları; Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu ve Bostanlı Koyu'ndan oluşuyor. Bodrum Yalıkavak ve Manavgat Sorgun halk plajları ise yakında hizmete açılacak.

'5 YILDIZLI HİZMET KALİTESİ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdiğimiz ücretsiz girişli halk plajlarımızın sayısı, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajlarının da hizmete girmesiyle birlikte 19'a yükselecek. 2024 yılında 3 milyonu aşkın vatandaşımızın yararlandığı halk plajlarımız, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil; aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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