Global Tourism Forum Brüksel'de Başlıyor

DÜNYA Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute – WTFI) tarafından Global Tourism Forum (GTF) yıllık toplantısı 19–21 Ekim tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek. 'Değişen Dünyada Turizmi Yeniden Tanımlamak' temasıyla gerçekleştirilecek etkinlik, turizmin geleceğine yön verecek devlet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri, sektör liderleri ve yatırımcıları bir araya getirecek.

Etkinlik, 19 Ekim Pazar günü Belga Queen Restaurant'ta gerçekleştirilecek özel karşılama yemeği ile başlayacak. Brüksel Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'nde düzenlenecek forumun açılış oturumu, Birleşmiş Milletler Turizm Genel Sekreter Adayı Shaikha Al Nowais'in katılımıyla yapılacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını Jean-Jacques Morin (Accor Group Başkan Yardımcısı) ve Bulut Bağcı (WTFI Başkanı) gerçekleştirecek. Programda Kadın Liderliği Oturumu kapsamında 'Turizmde Kadınların Gücü: Daha Kapsayıcı Bir Gelecek' başlıklı bir söyleşi yapılacak. Ayrıca Havacılık 2050 Vizyonu, Dubai Havalimanları CEO'su Paul Griffiths ile dönüşüm vizyonu, yeni dünya düzeninde turizm, geleceğin turizm teknolojileri konuları yer alacak.

Ardından World Tourism Awards 2025 kırmızı halı töreniyle sahiplerini bulacak. Seçilen 'Turizmin En İyi 100' destinasyon, lider ve kurumları ödüllendirilecek.

Forumun ikinci günü ise sürdürülebilirlik, yatırım ve yeni iş modelleri üzerine odaklanacak.

ETKİNLİK PROGRAMI:

"NextGen Policy Lab: Kamu-özel sektör iş birliklerinde yeni nesil modeller.

"Destination 2050: Akıllı Şehirler: Brüksel, Berlin, Zagreb ve Katar turizm ofisleriyle şehirlerin geleceği.

"Afrika'nın Yükselişi: Angola, Nijerya, Mısır, Gana ve Mozambik turizm bakanlarıyla altyapı, istihdam ve yatırım tartışmaları.

"Sermaye ve Yatırım Oturumları: Özel sermaye fonları, kraliyet aileleri ve yatırımcılarla küresel turizm yatırımlarının geleceği.

"Sürdürülebilir Havacılık: Boeing, AerCap ve PIF yöneticileriyle çevre dostu stratejiler.

"Yeni Medya ve Turizmde Etki Dinamikleri: Küresel medya liderleri ve influencer'larla destinasyonların marka yönetimi.

"Mavi Ekonomi: Gemi inşa, ticaret ve turizmin geleceği üzerine özel oturum."

'Turizmi yeniden şekillendireceğiz'

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Global Tourism Forum 2025, yalnızca bir konferans değil, turizmin geleceğini şekillendirecek bir platformdur. Brüksel'de bir araya gelen devlet adamları, yatırımcılar ve sektör liderleri; sürdürülebilirlikten yapay zekaya, altyapı yatırımlarından medya etkisine kadar tüm boyutlarıyla turizmi tartışacak. Amacımız, dünyayı turizm aracılığıyla yeniden birbirine bağlamak ve kalıcı iş birlikleri geliştirmek."