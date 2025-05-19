Gece Müzeciliği Uygulaması 2025'te 26 Antik Kentte Başlayacak

Gece Müzeciliği Uygulaması 2025'te 26 Antik Kentte Başlayacak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında başlayan geceleri müze ve ören yerlerinin açık kalması uygulamasının 2025'te 7 ilde 26 antik kenti daha kapsayacağını açıkladı. Bu uygulama ile Türkiye'de kültürel erişim artacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli destinasyonlarda hayata geçirilen 'gece müzeciliği' uygulamasının 2025 yılında 7 ilde toplam 26 antik kentte daha devreye alınacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan gece müzeciliği uygulamasıyla Türkiye genelinde pek çok müze ve ören yeri akşam saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlayacak. Efes Antik Kenti saat 23.00'e kadar, Antalya'daki Aspendos, Patara ve Side ören yerleri de saat 22.00'ye kadar gezilebilecek. İstanbul'daki Galata Kulesi saat 23.00'e, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ise saat 22.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Ankara'da yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi ise saat 21.00'e kadar gezilebilecek. Bununla birlikte Nemrut Ören Yeri'ndeki anıtsal heykeller gün doğumuyla birlikte ışıklandırılacak ve 04.00-09.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Türkiye'nin en büyük müzelerinden olan Şanlıurfa Müzesi ile Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi gibi yapılar da gece saatlerinde açık kalarak kültürel erişimi daha da artıracak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu uygulama ile müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerini uzatmayı ve turizmi yılın 12 ayına yaymayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli destinasyonlarda hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulamasının, 2025 yılında 7 ilde toplam 26 antik kentte daha devreye alınacağını belirtti. Uygulamanın özellikle sıcak yaz günlerinde müzelerin akşam saatlerinde de gezilebilmesine olanak tanıdığını vurgulayan Ersoy, 1 Haziran-1 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip Müzekart kullanıcılarının yalnızca 100 TL ilave ücret ödeyerek, belirlenen ören yerlerini saat 19.00'dan itibaren ziyaret edebileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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