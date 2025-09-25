Haberler

Esenboğa Havalimanı'nda Robot ve Seymen Dansı Şov!

Esenboğa Havalimanı'nda Robot ve Seymen Dansı Şov!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Dünya Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yolcu refakat robotu geleneksel kıyafetler giymiş seymenlerle birlikte dans etti. Bu ilginç performans, hem yerli hem de yabancı yolcuların dikkatini çekti.

ANKARA Esenboğa Havalimanı'nda yolcu refakat robotunun, geleneksel kıyafetler giymiş seymenlerle uyum içinde dans etmesi yolculardan ilgi gördü.

TAV Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Dünya Turizm Haftası kapsamında kentin kültürel zenginliğini yansıtan çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Terminalde seymen dans gösterileri, karikatür çizim atölyeleri, seramik yapımı etkinlikleri ve trio müzik dinletileri etkinlikleri yapılıyor.

Etkinliklerin en dikkat çekici anı ise terminaldeki yolcu refakat robotunun seymen dansına eşlik etmesi oldu. Türk bayrağını elinde tutan robot, geleneksel kıyafetler giymiş seymenlerle uyum içinde dans ederek büyük ilgi topladı. Bu sıra dışı performans, hem yerli hem de yabancı yolcuların beğenisini kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem

MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.