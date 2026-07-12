Haberler

Antalya'da Düden Şelalesi yeni sezona hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Belediye iştiraki ANSET tarafından işletilen tesiste yaz aylarında yoğunluğun artması bekleniyor.

ANTALYA'nın simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından işletilen tesis, yeni sezonda da turistlere ve Antalyalılara doğayla iç içe keyifli bir deneyim sunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen, kentin simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kent merkezinde yer alan ve yılın her döneminde yoğun ilgi gören Düden Şelalesi'nde, yaz aylarının başlamasıyla birlikte ziyaretçi hareketliliğinde önemli artış yaşanıyor. Özellikle yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan şelale, serin atmosferi, eşsiz doğal yapısı ve fotoğraf tutkunlarına sunduğu manzaralarıyla dikkati çekiyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DENEYİM

Antalya'yı ziyaret eden turistlerin gezi rotalarında ilk sıralarda yer alan Düden Şelalesi'nde ziyaretçilere konforlu bir ortam sunabilmek için sezon öncesinde bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından titizlikle işletilen Düden Şelalesi, doğal dokusunu koruyan yaklaşımı ve ziyaretçi memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla hem Antalyalılara hem de kente gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR

Doğanın sesiyle buluşmak isteyen ziyaretçiler, yemyeşil bitki örtüsü arasında yürüyüş yapma, şelalenin serinliğini hissetme ve Antalya'nın en özel doğal alanlarından birinde vakit geçirme fırsatı buluyor. Yaz sezonu ile birlikte Düden Şelalesi'nin önümüzdeki aylarda da yoğun ilgi görmeye devam etmesi bekleniyor.

Haber- Kamera: ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı
Sahilde bulunan kum zambakları koruma altına alındı: Koparana 699 bin 245 TL ceza kesiliyor

Bu zambakları koparmanın cezası 699 bin TL

Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı
Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

Umumi tuvalete giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı