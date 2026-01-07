Kars'ta Yanan 'Kütük Ev' Yerine Yenisi İnşa Ediliyor

KARS'ın Arpaçay ilçesinde Çıldır Gölü sahiline 2017 yılında Finlandiya'dan getirilerek yaptırılan ve 2 yıl önce çıkan yangında yanan 'kütük ev'in yerine yenisi inşa ediliyor. Rusya'dan getirilen özel ağaçlarla yapımı devam eden 'kütük ev' inşaatında incelemede bulunan Vali Ziya Polat, turizm çeşitliliğine katkı sunacağını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve dört mevsim doğa turizmine ev sahipliği yapan Çıldır Gölü'nün kıyısındaki Kars'ın Arpaçay ilçesinde 'kütük ev' inşa edildi. Finlandiya'nın Pudasjarvi şehrinden getirilen ağaçlarla çivi kullanılmadan birbirine geçme olarak yapılan ve 2 milyon liraya mal olan 'kütük ev' 2017 yılında hizmete açıldı. Yöre turizmini canlandıran Arpaçay Kütük Ev, 9 Ekim 2023'te çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Arpaçay ilçesinde yeni bir kütük ev inşası için Kars İl Özel İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında protokol imzalandı. SERKA'nın desteğiyle inşa edilecek kütük ev için Rusya'dan özel ağaçlar getirildi. Kars Valisi Ziya Polat, Arpaçay ilçesi Çanaksu mevkiinde, yapımı tamamlanma aşamasına gelen kütük ev inşaatında incelemelerde bulundu.

Bölgenin doğal dokusuna uygun şekilde planlanan ve turizm odaklı değerlendirilen proje alanında yetkililerden bilgi alan Vali Polat, Çıldır Gölü çevresinde hayata geçirilen bu tür yatırımların Kars'ın turizm çeşitliliğine ve cazibesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

İncelemeler sırasında Kars'ın turizm potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Vali Polat, Çıldır Gölü'nün yalnızca Kars'ın değil, Türkiye'nin önemli doğal değerlerinden biri olduğuna dikkat çekti.