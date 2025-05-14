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Bosna Hersek, Türk Turistleri Ağırlamaya Hazırlanıyor

Bosna Hersek, Türk Turistleri Ağırlamaya Hazırlanıyor
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Bosna Hersek, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türk vatandaşlarından vize istemiyor. İstanbul'dan direkt uçuşların başlaması ile birlikte ülke, doğası ve yöresel lezzetleriyle turistleri bekliyor.

AVRUPA'nın güneydoğusunda bulunan Bosna Hersek, kültürel, tarihi zenginlikleri, yemyeşil doğası ve büyüleyici güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde olan ülkenin yeme içme kültürü de Türk mutfağı ile benzerlik gösteriyor. Türk vatandaşlarından 3 aya kadar vize istememesi ve İstanbul'dan doğrudan uçak seferlerinin başlaması ülkeye olan seyahati kolaylaştırıyor.

Bosna Hersek; zengin doğası, tarihi güzellikleri ve yöresel lezzetleri ile adeta büyülüyor. Masalları andıran doğası, geçmişin izlerini taşıyan mekanları, antika pazarları ve otantik tarihi mimarisiyle turistlerin ilgisini çeken ülke; geçirdiği savaşlara rağmen ayakta kaldı.

Ajet, 4 Haziran'da İstanbul'dan Mostar'a direkt uçuş başlatıyor. Direkt uçuşlarla iki ülkedeki turizmin daha da hareketlenmesi hedefleniyor. Bosna Hersek, doğası, tarihi ve kendine özgü yöresel yemekleri ile Türkiye'den misafirlerini bekliyor.

Saraybosna, Srebrenik, Tuzla Kantonu, Mostar, Konjic, Pocitelj, Blagaj-Tekija ve daha birçok bölgesiyle ön plana çıkan ülkede 262 tane büyük ve küçük nehir bulunuyor.

Bosna Hersek' in en dikkat çekici şehri Mostar'da yer alan Mostar Köprüsü ise 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmiş. Köprünün altından geçen Neretva Nehri ise yeşil rengiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Hemen hemen her ülkeden turistlerin ziyaret ettiği Bosna Hersek, Türk vatandaşlarının da en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri.

Geçtiğimiz aylarda Ajet ve Pegasus'un İstanbul'dan Tuzla Kantonu'na direkt uçuşlarının başlamasıyla ulaşım daha kolay hale geldi. Ajet tarafından 4 Haziran'da Mostar'a yapılacak olan uçak seferleri ise turizmin canlandırılmasına katkı sunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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