Bodrum'da Turistler Denize Akın Etti

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derecelerde seyrediyor. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Kimileri de şemsiyelerin altında ve şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar kıyı bölgelerinde ve kumsalda oyunlar oynadı. Ortakent-Yahşi plajı başta olmak üzere Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Türkbükü, Yalıkavak, Torba, Yalıçiftlik, Turgutreis gibi noktalarda yoğunluk yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı