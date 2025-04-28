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Bodrum'da Alman Turist Yürüyüşte Yaralandı

Bodrum'da Alman Turist Yürüyüşte Yaralandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan bir Alman turist, Görecek Adası'nda doğa yürüyüşü yaparken dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Yaralı turist, Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi ve hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine tatile gelen Alman turist, Görecek Adası'nda çıktığı doğa yürüyüşünde düşerek yaralandı. Yaralı turisti adadan Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Görecek Adası sahilinde önceki gün öğle saatlerinde yürüyüş yapan Alman vatandaşı, dengesini kaybedip kayalıkların arasına düşerek başından yaralandı. Turistin eşinin Bodrum Deniz Kurtarma Acil Yardım Hattı'nı arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Bodrum Deniz Kurtarma ekibi sevk edildi. Alman vatandaşına ilk müdahale, olay yerine kısa zamanda denizden ulaşan Sahil Güvenlik unsurları ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ait 'Yaşam' deniz ambulansıyla yapıldı. Deniz ambulansının sağlık ekibinin tıbbi müdahale ve desteği ile yaralı, Bodrum Marina'ya getirildi. Yaralı turist, buradan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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