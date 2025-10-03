Belçikalı Klasik Otomobil Grubu Erzurum'u Ziyaret Etti

BELÇİKALI gezgin grup, klasik otomobilleriyle Erzurum'a geldi. Çifte Minareli Medrese'yi gezerek, halk oyunları gösterilerini izleyen grup, fotoğraf çekip, geziden detayları görüntüledi.

Belçika'da çeşitli meslek gruplarından kişilerin oluşturduğu Klasik Otomobiller Grubu, 2025 yılı gezi programı kapsamında Azerbaycan ve Gürcistan'ın ardından Sarp Sınır Kapısı'ndan geçip Türkiye'ye ulaştı. Türkiye rotalarının ilk durağı olan Erzurum'a gelen grup, Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin bahçesine araçlarını park etti. Belçikalı grubu karşılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Hüseyin Koçan, kentin açık hava müzesi gibi olduğunu söyleyerek, Biz burada tarihi kent dokusunu koruyarak kendimize özgü bir kimlikle ruh oluşturuyoruz. Turizmin ana amacı da özgün kimlik oluşturabilmek. Dağlarımız ayrı, ovalarımız ayrı da olsa aynı güneş, aynı ay ve aynı gökyüzü altındayız. Doğayı koruyarak korunabileceğimizi biliyoruz dedi.

EN ESKİSİ 1928 YAPIMI

Klasik otomobil organizasyonu için Belçika'dan hareket eden grubun Türkiye'ye ulaştığını belirten turizm firması genel müdürü Ayşe Yağcı Büyükpınar, en eskisi 1928 yılına ait olmak üzere 28 ayrı klasik otomobilin bulunduğunu söyledi. Aynı grubun 2023 yılında başta İstanbul olmak üzere ülkenin batı bölgesini gezdiğini ifade eden Büyükpınar, Seyahatlerinden memnun kaldıkları için bu kez Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerini gezmek istediler. Türkiye'de ilk durağımız Erzurum. Buradan Bayburt Baskı Müzesi, Erzincan, Kemaliye, Malatya, Nemrut, Şanlıurfa, Göbeklitepe, Gaziantep ve Adana olmak üzere 6 günlük programla bölgeyi gezecekler. Bölgedeki görülebilecek tüm noktaları Belçikalı misafirlerimize gösteriyoruz. Grupta ağırlık Belçika ama Amerika ve İspanyol misafirler de var diye konuştu. Çifte Minareli Medrese önünde halk oyunları gösterisini izleyen grup, bol bol fotoğraf çekip görüntü aldı. Bilgilendirme sonunda tarihi medreseyi gezen grup üyeleri, Erzurum'da olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Belçikalı Melanie Six, Erzurum'da hiç bulunmamıştım, ilk kez geliyorum. İnsanların misafirperverliğinden ve sıcakkanlılığından etkilendim. Grupla beraber hareket ediyoruz. İnsanlar bize el sallıyor, biz de onlara el sallıyoruz. Ayrıca kültür mirası olarak da ilginç bir şehir. Buradaki kültür mirasını bize okullarda anlatmamışlardı. Gezerek ilk elden öğrenmek çok güzel dedi.

TAMİRCİLERİ DE YANLARINDA

Belçika'dan klasik otomobillerle yola çıkan grup, servis araçlarını da yanlarında getirdi. Servis aracında bulunan 2 görevli, Çifte Minareli Medrese bahçesine park eden otomobillerin bakımını yaptı. Erzurum Müzesi ve Üç Kümbetleri gezen grup, daha sonra ikinci durakları olan Bayburt Baksı Müzesi'ne hareket etti.