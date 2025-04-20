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Balık Gölü Baharla Canlanıyor

Balık Gölü Baharla Canlanıyor
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü Balık Gölü, karların erimesiyle birlikte mavi suya kavuştu. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken göl, bahar mevsiminde daha fazla ziyaretçi bekliyor.

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesindeki 2 bin 241 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü, karların erimesiyle birlikte canlandı. Çözülen buzlarla gölün mavi suyu ortaya çıktı.

Taşlıçay ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve 30 kilometrekare alana yayılan Balık Gölü'nde baharın gelişiyle birlikte yüzeyindeki buzlar çözüldü, çevresindeki karlar da eridi. Kışın yüzeyinde festivallerin düzenlendiği volkanik göl, ilk baharla birlikte beyaz örtüsünden sıyrılarak maviye döndü. Doğal güzelliği ve manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çeken göl, baharla birlikte misafirlerini ağırlamaya da hazırlanıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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