Abant Gölü Milli Parkı'nda Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı

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Bolu'da yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktası Abant Gölü Milli Parkı'nda güvenlik amacıyla atlı jandarma timi göreve başladı. Tim, göl çevresinde devriye atarak güvenliği sağlamakta ve yasaklara uymaları için tatilcileri uyarmaktadır.

BOLU'da özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktası olan Abant Gölü Milli Parkı'nda atlı jandarma timi göreve başladı.Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilcilerin güvenliği için atlı jandarma timi göreve başladı. Özellikle yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği milli parkta göreve başlayan atlı jandarma timi, göl çevresinde devriye atarak hem güvenliği sağlıyor hem de ateş ve mangal yakılmasının yasak olduğu bölgede vatandaşları uyarıyor. Atlı jandarma timi ayrıca tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Diğer yandan Jandarma Genel Komutanlığı, atlı jandarma timimin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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