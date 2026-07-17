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Abant Gölü Milli Parkı'nda Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı

Abant Gölü Milli Parkı'nda Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı
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Abant Gölü Milli Parkı'nda yaz aylarında artan ziyaretçi yoğunluğuna karşı atlı jandarma timi devriye gezerek güvenliği sağlıyor ve orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunuyor.

BOLU'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda, yaz sezonunda artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle atlı jandarma timi göreve başladı. Tim, göl çevresinde devriye gezerek hem güvenliği sağlıyor hem de orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı'nda, yaz aylarında artan ziyaretçi yoğunluğuna yönelik güvenlik tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda atlı jandarma timi, milli parkta devriye görevine başladı. Atlı jandarma timi, göl çevresinde devriye görevi sırasında ziyaretçilerin huzur ve güvenliğini sağlarken, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında ateş ve mangal yakılmasının yasak olduğu alanlarda vatandaşları da bilgilendiriyor. Doğal yapıya uygun şekilde görev yapan atlı birlikler, özellikle araçla ulaşımın zor olduğu bölgelerde de etkin denetim gerçekleştiriyor. Milli parkı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği atlı jandarma timi, ziyaretçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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