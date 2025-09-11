2025'te Müzeleri Ziyaret Edenlerin Sayısı 21 Milyonu Geçti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025 yılının ilk 8 ayında, müze ve ören yerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı 21 milyon 610 bin 964'e ulaştı" dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihimizin izlerini milyonlarla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. 2025 yılının ilk 8 ayında, müze ve ören yerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı 21 milyon 610 bin 964'e ulaştı. Restorasyonlardan dijitalleşmeye, yeni müzecilik anlayışından kültür rotalarına kadar attığımız her adım, bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Her bir taşında, her bir izinde insanlık tarihinin sesi olan bu mirası korumak ve geleceğe aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin ışığını tüm dünyaya taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 MÜZE VE ÖREN YERİ

Bakan Ersoy'un paylaşımına göre; yılın ilk 8 ayında Efes Ören Yeri'ni 1 milyon 741 bin 547 kişi, Pamukkale'yi (Hierapolis) 1 milyon 613 bin 357 kişi, Göreme Ören Yeri'ni 766 bin 937 kişi, Paşabağlar Ören Yeri'ni 753 bin 638 kişi, Galata Kulesi'ni 651 bin 197 kişi, Göbeklitepe'yi 497 bin 394 kişi, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 460 bin 262 kişi, Cumhuriyet Müzesi'ni 454 bin 48 kişi, Sümela Manastırı'nı 392 bin 976 kişi, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni ise 375 bin 870 kişi ziyaret etti.