Turizm sezonu başladı, Antalya Mayorka'yı geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turizm sezonu başladı, Antalya Mayorka'yı geçti

Antalya uçuşlarının 10 Ağustos itibarıyla yeniden başlamasıyla Antalya'da turizm sezonu da başladı.

Turizm sezonu başladı, Antalya Mayorka'yı geçti
10.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:06

Antalya uçuşlarının 10 Ağustos itibarıyla yeniden başlamasıyla Antalya'da turizm sezonu da başladı. Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya uçaklarının kapasitesinin daha çok olması nedeniyle bugünden itibaren günlük turist sayısında Antalya'nın Mayorka'yı geçtiğini söyledi.

Turizmin başkenti Antalya'ya, rekorlarla başladığı 2020 yılının ilk iki ayının ardından dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle mart ayının ortalarından itibaren tüm ülkelerde durdurulan uçuşlar, 1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerde yeniden başladı. Antalya'ya en çok turist gönderen Rusya'dan ise aylar sonra ilk direkt uçuş bugün gerçekleşti.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, koronavirüs sürecinde yeniden başlayan sezonla ilgili Antalya ve rakip destinasyonları karşılaştırdı. Bu sabah itibarıyla Antalya semalarında hareketlenmenin başladığına dikkati çeken Yavuz, "Bugün Rusya uçuşları başladı. Epeydir görmediğimiz ve sesini duymadığımız iri gövdeli uçaklar birer birer iniyor. Ben bu sabah 1.5 saat içinde Rusya'dan 11 uçak saydım. Bugün Antalya'ya Rusya'dan 70 uçuş gerçekleşecek. Moskova 51, St. Petersburg 10, Rostov 9. Rusya uçuşlarının başlaması ile bugün Antalya'ya 23 bin Rus turist geliyor. Bugün Antalya'ya 12 ülkeden 139 uçuş ile yaklaşık 35 bin misafir geliyor" diye konuştu.Uçuş sayısına göre ilk dört ülkenin Rusya 70, Ukrayna 20, Almanya 18, İngiltere 17 olarak sıralayan Yavuz, gelen yolcu sayısına göre ilk dört ülkenin Rusya 22 bin 934 kişi, Ukrayna 3 bin 992 kişi, Almanya 3 bin 366 kişi, İngiltere 3 bin 234 kişi olduğunu söyledi. Yavuz, Akdeniz'in önemli destinasyonlarında bugün yurt dışından gerçekleşen uçuşlar ve yolcu sayılarını da şöyle sıraladı: "Girit'e 71 uçuş 12 bin 679 yolcu, Rodos'a 30 uçuş 5 bin 490 yolcu, Mayorka'ya 157 uçuş 27 bin 983 yolcu, Antalya'ya 139 uçuş 35 bin 875 yolcu."

Mayorka'ya Antalya'dan daha çok uçuş gerçekleşmesine rağmen Antalya uçaklarının kapasitesinin daha çok olmasından dolayı Mayorka'dan daha çok yolcu geldiğini belirten Yavuz, "Hepimiz için zor geçen bu süreçte sezon, gerçek anlamda bugün başlıyor. Önümüzdeki günlerde artması planlanan Almanya uçuşları ile ağustos, eylül, ekim aylarında yaraları sarmaya çalışacağız. Bununla birlikte Covid-19 sürecini hem kendi halkımızın, hem turistlerin sağlığını koruyacak şekilde çok dikkatli yönetmemiz gerekiyor. Bu 3 ay, bu konuda önemli bir sınav vereceğiz. İyi yönetemezsek bu artışlar bize zarar olarak dönebilir. Herkes üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirmeli, zira bu kişisel bir sınav değil, bütün ülkeyi bağlayan bir konu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı Spor
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor Güncel
Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Lübnan Beyrut Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Turizm sezonu başladı, Antalya Mayorka'yı geçti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 18:41:37. #1.14#
title