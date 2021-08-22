Turizm kenti Antalya'da sahiller doldu taştı
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Turizm kenti Antalya'da sahiller doldu taştı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

Turizm kenti Antalya'da sahiller doldu taştı Hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını fırsat bilenler sahile akın etti Turizm başkenti Antalya'da hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti.

Turizm kenti Antalya'da sahiller doldu taştı

Hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını fırsat bilenler sahile akın etti

ANTALYA - Turizm başkenti Antalya'da hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti.

Turizm başkenti Antalya'da hava sıcaklık değeri bugün 38 dereceye kadar ulaştı. Nem oranın yüzde 75, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluşturdu. Kilometrelerce uzanan sahil şeridinde hafta sonu olması nedeniyle neredeyse tıka basa doldu. Sahile gelen vatandaşlar Akdeniz'in serin suyuna girerek serinledi. Bazı vatandaşlar ise sıcak hava dolayısı ile şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Bir vatandaş da sahile kurduğu kamp çadırının içerisinde uyuduğu gözlendi.

Almanya'dan Antalya'ya tatile gelen Abdullah Özkan, "Almanya'dan geliyorum. Burası çok güzel, hava çok sıcak. Deniz insanı serinletiyor. Başka yerlere de gittim ama Antalya gibisi yok. Konyaaltı sahili çok güzel. Herkese tavsiye ederim" sözlerine yer verdi.

Turizm kenti Antalya'da sahiller doldu taştı
Turizm kenti Antalya'da sahiller doldu taştı
Turizm kenti Antalya'da sahiller doldu taştı
Turizm kenti Antalya'da sahiller doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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