Turizm işletmecilerinin 'kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasına adli kontrol şartı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizm işletmecilerinin 'kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasına adli kontrol şartı

Turizm işletmecilerinin 'kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasına adli kontrol şartı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 'kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasında önce hastanelik ardından karakolluk olan turizm işletmecileri, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da 'kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasında önce hastanelik ardından karakolluk olan turizm işletmecileri, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Mayıs Cumartesi günü Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce husumetli oldukları ileri sürülen turizm işletmecileri Adile Demirel (53) ve Mevlüt Çan (31) arasında sokağa çıkma kısıtlamasında işletmenin faaliyette olduğuna yönelik tartışma çıktı. İddiaya göre, Adile Demirel, komşu işletmeci Mevlüt Çan'ın kafesini açıp müşteri kabul ettiğini ispatlamak için cep telefonuyla kayda girdi. Bunu duyan Çan, Demirel ile sözlü tartışmaya girdi. Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Mevlüt Çan satırla, Adile Demirel ve eşi Hasan Demirel de tuğla ve kürekle birbirlerine girdi. Kavga sonrası Adile Demirel ve Mevlüt Çan başlarından ve vücudunun çeşitli noktalarında yaralandı. Taraflar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, bugün Demre Sulh Ceza Hakimliğince itiraz yolu açık olmak üzere Mevlüt Çan, Adile Demirel ve eşi Hasan Demirel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - ANTALYA

Turizm işletmecilerinin 'kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasına adli kontrol şartı
Turizm işletmecilerinin 'kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasına adli kontrol şartı
Turizm işletmecilerinin 'kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasına adli kontrol şartı
Turizm işletmecilerinin 'kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasına adli kontrol şartı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Midye toplamak için denize açılan tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Midye toplamak için denize açılan tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Babanın küçük tabuttaki ağır yükü! 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı
Babanın küçük tabuttaki ağır yükü! 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turizm işletmecilerinin 'kısıtlamada müşteri kabul ediyor' kavgasına adli kontrol şartı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 16:51:48. #1.14#

title