Turizm bölgesine ve restoranlara yeni düzenleme
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Turizm bölgesine ve restoranlara yeni düzenleme

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Turizm bölgesine ve restoranlara yeni düzenleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 21.00 ile 24.00 arasında paket servisi yapılacağını, Pazar günü uygulanan tam gün kısıtlamada 10.00 ile 20.00 arasından servis hizmetinin verilebileceğini açıkladı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 21.00 ile 24.00 arasında paket servisi yapılacağını, Pazar günü uygulanan tam gün kısıtlamada 10.00 ile 20.00 arasından servis hizmetinin verilebileceğini açıkladı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik Başkanlığında toplandı. Meclis karı ile hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre içerisinde 21.00-24.00 saatleri arasında yeme-içme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) paket servis şeklinde hizmet verebilecekleri, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günlerinde ise yeme-içme yerlerinin 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekleri şekilde uygulamaya geçildiğini belirtti. Vatandaşların yemek ve gıda ihtiyaçlarının online sipariş yoluyla karşılanabilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 11 Nisan 2021 Pazar gününde lokanta/kafe/restoran gibi yeme-içme yerlerinin hafta içi olduğu gibi 10.00 ile 24.00 saatleri arasında paket servis şeklinde hizmet verecek.

Turizm bölgesinde yeni düzenleme

Turizmin devamlılığının sağlanması, bu kapsamda sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliği ve turistik geziler sırasında mağduriyet oluşmaması amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, Pamukkale bölgesinde bulunan ve turizm acentaları ile kahvaltı ve öğle yemeği hizmeti anlaşması yapmış lokanta/kafe/restoran gibi yeme-içme yerlerinin anlaşmalarını belgelemek ve gerektiğinde ibraz etmek kaydıyla 07.00-15.00 saatleri arasında tur müşterilerine yönelik hizmet sunabilmesine, yeme-içme yerlerinin sadece gel-al veya paket-servisi şeklinde faaliyete geçmesi durumunda da uygulamanın aynen devam etmesine karar verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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