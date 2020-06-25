Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
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Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...

Türkiye'de 65 yaş ve üstü kişiler artık Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi aldıktan sonra farklı şehirlerde tatil yapabilecek. Detaylar haberimizde...

25.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:45

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, bu belge ile tatil için farklı bir şehre gitmek isteyen 65 yaş ve üstü kişilerin valiliklere ya da kaymakamlıklara giderek izin almaları gerekmeyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" dedi.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi; 65 yaş ve üstü kişiler için otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak olan seyahatlerde kullanılabilecek.

65 yaş ve üstü kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak için Alo 199, Vefa Sosyal Destek Hattı ve e­-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

İzin başvurularının Salı günü alınmaya başlandığı açıklandı.

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili seçeneklerinden biri yazılacak. Otel tatili için rezervasyon belgeleri, yazlık/devremülk için tapu örnekleri, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmeleri, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmeleri zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yüklenecek.

KOVİD-19 HASTALIĞI OTOMATİK OLARAK SORGULANACAK

Başvuru sırasında başvura yapanın ve beraberindekilerin Covid­-19 hastası olup olmadığı da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak, ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesinin çıktısı da alınabilecek.

İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri kişilerin bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

Belirtilen sınırlamalara uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesinde, "Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir" deniliyor.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
BBC

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