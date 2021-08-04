TURİSTLERİN ŞİKAYET ETTİĞİ TAKSİCİYE BİN 110 LİRA CEZA KESİLDİ; ARAÇ DA BAĞLANDI

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ŞİŞLİ Bomonti 'den Taksim'e getirdiği turistlerden 200 TL istediği gerekçesiyle taksiciye bin 110 lira ceza kesildi.

ŞİŞLİ Bomonti 'den Taksim'e getirdiği turistlerden 200 TL istediği gerekçesiyle taksiciye bin 110 lira ceza kesildi. Taksi de bağlanarak otoparka çekildi. Turisler de polise şikayet ettikleri taksiciye 100 lira verdi.

Minibüs taksi şoförü, iddiaya göre taksimetre açmadan Şişli Bomonti'den Taksim'e getirdiği müşterilerinden 3 kilometrelik mesafeye 200 TL istedi.

Taksim'de inen turist müşteriler, fazla para isteyen taksiciyi uygulama yapan polislere şikayet etti. Turistlerle taksici arasında yaşanan tartışma sonrası, polis turistleri Bomonti'den Taksim'e taksimetre açmadan getirip 200 TL para istediği gerekçesiyle taksiciye belge ibraz etmediği, kaldırıma araç park ettiği ve müşteriyi aldıktan sonra taksimetreyi açmadığı gerekçesiyle bin 110 TL para cezası kesti. Taksi de daha sonra bağlanarak otoparka çekildi. Olay sonrası taksici polise, Oğlum yaşındasın. 56 yaşındayım. Ben bu arabaya valiz koymuyorum. Bu VIP araç. Biz artı valiz parası alıyoruz. Anlaşmamız öyle. 2 trilyonluk plaka. Yeni baypas ameliyatı oldum. Valiz taşıyorum dedi. Turistler ise 200 TL isteyen taksiciye 100 TL verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı