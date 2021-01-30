Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor

30.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:04
Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor

Erzurum'da kayak sezonuna aralık ayında "merhaba" diyen Palandöken Kayak Merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Erzurum'da kayak sezonuna aralık ayında "merhaba" diyen Palandöken Kayak Merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Kar yağışının yanı sıra suni karlama sistemiyle aralıkta sezona hazır hale getirilen Palandöken Kayak Merkezi, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunuyor.

Sezon başında Türkiye'nin çoğu kayak merkezinde yaşanan kar sıkıntısı nedeniyle kayakseverlerin ilgi gösterdiği Palandöken'e, Türkiye Seyahat Acentaleri Birliğinin (TÜRSAB) girişimleriyle birçok Avrupa ülkesinden turist geldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı otellerde konaklayan turistler, aileleriyle snowboard, kayak ve kızak yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Kayak merkezinin 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nden slalom yaparak inen turistlerin, kayak keyfi, aksiyon kamerası ve drone ile görüntülendi.

Yüzde 54 eğimi bulunan pistten son sürat inen kayakseverlerin, aksiyon dolu anları nefes kesiyor.

Kovid-19 kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlerin, merkezdeki kayak keyfi renkli geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Guy Ritchie Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Serdar Aziz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:11:05. #1.15#
title